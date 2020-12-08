بومطاري يطالب بتنفيذ شروط الإفراجات المالية عن مرتبات الموظفين

طالب ووزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري، اليوم الثلاثاء، الجهات الحكومية والوحدات الإدارية بضرورة تنفيذ كافة الشروط المتعلقة بالإفراجات المالية عن المرتبات الخاصة بالموظفين الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم.

وقالت وزارة المالية في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن بومطاري طلب من الجهات الحكومية والوحدات الإدارية ممارسة دورها الرقابي والإشرافي عند إحالة المخصصات المالية لديها بشأن تنفيذ المرتبات لمستحقيها.

وذكر البيان أنه يجب توافر كافة الشروط، والتي من بينها أن قرار التعيين صادر من جهة الاختصاص، وأن عقد العمل معتمد من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، إضافة إلى إفادة حديثة بمباشرة واستمرارية العمل صادرة عن الوحدة الإدارية المختصة.

ومن بين الشروط أيضا ضرورة المطابقة مع منظومة مرتبات الدولة والتأكد من عدم الازدواجية عن طريق مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل.

وحذرت الوزارة متخذي القرارات الوظيفية “التعيين والتعاقد” في الجهات الحكومية والوحدات الإدارية من أنها ستتواصل مع الجهات القضائية والرقابة في شأن من يثبت تورطه في اتخاذ قرارات مخالفة للقانون والتشريعات.

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