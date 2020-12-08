خلال لقائه السفير التركي.. وزير عمل الوفاق يدعو لتوقيع مذكرة تفاهم لتنظيم استخدام اليد العاملة مع تركيا

ليبيا – استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين أمس الإثنين سفير تركيا لدى الرئاسي سرحت أكسن.

الأمين بحث مع السفير التركي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة عمل الوفاق إمكانية الاستفادة من الخبرات التركية في عديد المجالات أبرزها التدريب واستخدام اليد العاملة وعودة الشركات التركية، بالإضافة الى برامج دعم وتمكين المرأة .

وبدوره، أكد الأمين على أهمية الإسراع للتوقيع على مذكرة التفاهم المتبادل بين الجانبين في مجال تنظيم استخدام اليد العاملة، وتطوير التعاون في مختلف مجالات التدريب.

ومن جانبه، أعرب السفير على استعداد بلاده لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وبلورة البرامج المشتركة في شكل مذكرة تفاهم يتم إعدادها خلال الفترة القادمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية