تركيب مضخة في محطة لنزح مياه الأمطار ببنغازي

أعلنت بلدية بنغازي تركيب مضخة في «البيارة» الخاصة بمحطة لنزح مياه الأمطار «SW2» بمنطقة الصابري.

وأشارت إلى أن المحطة تعمل بمحرك نزح سطحي بوقود «الديزل»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

ووردت البلدية 30 مضخة غاطسة مع لوحات التشغيل والخراطيم الخاصة بها إلى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي، التي شرعت في أعمال تركيب المضخات حسب كل محطة وجاهزيتها، كما أوضحت أنه جرى توفير تلك المضخات ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

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