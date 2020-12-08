عماري زايد يبحث مع السفير البريطاني تسريع حصول الطلبة الليبيين على التأشيرة

ناقش عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هويتون، تسريع إجراءات حصول الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة في بريطانيا على التأشيرة بشروط ميسرة، حتى يتمكن الطلبة من الالتحاق بجامعاتهم في الوقت المحدد.

فيما أبدى السفير، خلال اللقاء الذي جمعه بعماري زايد، اليوم الثلاثاء، في مقر حكومة الوفاق بطرابلس، استعداده لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الشأن بالتواصل مع جهات الاختصاص في بلده، وفق ما نشره المجلس الرئاسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في سياق متصل ألمح زايد، خلال اللقاء، لإمكانية الاستناد إلى الإعلان الدستوري كأساس للانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر 2021، والرجوع إلى قانوني الانتخابات الصادرين في (2012/2014)، وتعديل أحدهما ليكون المرجعية القانونية لإجراء الانتخابات.

وبحث مستجدات الوضع السياسي الراهن ومنتدى الحوار السياسي في تونس واجتماع مجلس النواب في مدينة غدامس، وما سينتج عنهما من خطوات تمكن الليبيين من تجاوز الوضع الراهن والوصول إلى الانتخابات، كما بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وعبر السفير البريطاني، عن سعادته للوصول إلى قرار لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، مشيرًا إلى أنه الحل الوحيد الذي سيخرج ليبيا من الوضع الراهن

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