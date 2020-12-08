معلقًا على زيارة السيسي لفرنسا.. العرابي: أوروبا شعرت أخيرًا بالخطر التركي بعد خضوعها للابتزاز من أنقرة

ليبيا – قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق إن زيارة الرئيس المصري إلى فرنسا تأتى في ظل متغيرات إقليمية وعالمية عديدة.

العرابي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن باريس تطمح أن تقود الاتحاد الأوروبي، ولها حضور في عدة ملفات، علاوة على أنها من الدول المتقدمة في ضرورة مواجهة الخطر التركي.

ولفت إلى أن أوروبا شعرت أخيرًا بالخطر التركي بعد أن كانت لفترة طويلة تخضع للابتزاز من أنقرة، لا سيما في ملف الهجرة غير الشرعية.

كما أكد على أنه على مستوى العلاقات الثنائية سيتم مناقشة التعاون الاقتصادي، وفرص الاستثمار الواعد بين البلدين، والسياحة الفرنسية لمصر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية