خبير عسكري: الخطاب الحالي من جانب الوفاق ومجلس الدولة يصب في اتجاه التصعيد

ليبيا – اعتبر الخبير العسكري سالم الهوني أن الخطاب الحالي لكل التيارات والمكونات التي في صف حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، يتمحور حول إيجاد آلية للتملص من كل الدعوات المحلية والإقليمية والدولية.

الهوني قال في تصريح لموقع “إرم نيوز”: إن هذه الخطابات هدفها إيجاد حل سلمي توافقي للأزمة الليبية، وبحسب هذه التصريحات فإن غاية هذه التيارات والمكونات إيجاد ذريعة لتدخل تركيا مباشرة في حرب ضد الجيش، والاستيلاء بالقوة على منابع وموانئ تصدير النفط الليبي.

وأضاف أن الخطاب الحالي من جانب طرف الوفاق ومجلس الدولة الاستشاري ومؤيديهما، يصب في اتجاه التصعيد.

كما بين أن إطلاق تصريحات مستفزة نحو إقليم برقة وسكانه، وكذلك تمرير الشائعات حول تحرك قوات الجيش في عدة مواقع، هي محاولة لتأجيج الموقف والسير به نحو إيجاد شرارة لإطلاق حرب دولية، على الأراضي الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية