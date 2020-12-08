عماري زايد يبحث مع سفير بريطانيا مستجدات الوضع في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد مع سفير بريطانيا لدى ليبيا “نيكولاس هويتون” مستجدات الوضع الراهن في ليبيا.

وبينت إداة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء، بحث مستجدات الوضع السياسي الراهن ومنتدى الحوار السياسي في تونس واجتماع مجلس النواب في مدينة غدامس، وما سينتج عنهما من خطوات تمكن الليبيين من تجاوز الوضع الراهن والوصول إلى الانتخابات.

وأعرب السفير البريطاني، عن سعادته للوصول إلى قرار بإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021م، مشيرًا إلى أنه الحل الوحيد الذي سيخرج ليبيا من الوضع الراهن.

وأكد زايد إمكانية الاستناد إلى الإعلان الدستوري كأساس للانتخابات والرجوع إلى قانوني الانتخابات الصادرين في (2012/2014)، وتعديل أحدهما ليكون المرجعية القانونية لإجراء الانتخابات.

كما ناقش الدكتور “عماري”، خلال اللقاء، تسريع إجراءات حصول الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة في بريطانيا على التأشيرة بشروط ميسرة، حتى يتمكن الطلبة من الالتحاق بجامعاتهم في الوقت المحدد.

من جهته، أعرب السفير، استعداده لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الشأن بالتواصل مع جهات الاختصاص في بلده.