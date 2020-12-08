وزارة المالية تعلن ضوابط الإفراج عن المرتبات المتعثرة للموظفين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء الضوابط التي يجب الإلتزام بها لاتمام إجراءات الإفراج عن المرتبات المتعثرة للموظفين.

وأكد وزير المالية فرج بومطاري في المنشور رقم 6 لسنة 2020 أن عقد العمل يجب أن يكون معتمدا من وزارة العمل والتأهيل مع ضرورة توفير إفادة حديثة من الوحدة الإدارية المختصة بمباشرة العمل واستمراريته، بالاضافة إلى التأكد من عدم الإزدواجية الوظيفية عبر مركز المعلومات بوزارة المالية أو مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل والتأهيل.

ونبه الوزير على جميع متخذي القرارات في الشؤون الوظيفية سواء بالتعيين أو التعاقد بأنها ستتواصل مع الجهات الرقابية والقضائية لمحاسبة كل من يثبت قصوره أو إهماله بشأن اتخاذ قرارت تخالف القوانين والتشريعات .