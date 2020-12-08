عميد «بلدي زليتن» يوجه بإزالة التعديات على خط النهر الصناعي

وجه عميد المجلس البلدي زليتن مفتاح حمادي بإزالة جميع التوصيلات غير الشرعية على خط مياه النهر الصناعي داخل الحدود الغدارية للبلدية.

جاء ذلك في كتاب موجه اليوم الثلاثاء، إلى فرع جهاز الشرطة الزراعية زليتن، حيث دعا إلى التنسيق بشأن هذا الأمر مع جهاز النهر الصناعي، ومديرية أمن زليتن، وقطاع الزراعة، وشركة المياه والصرف الصحي زليتن حفاظا على المال العام.

وكان مدير عام منظومة «الحساونة – سهل الجفارة» بجهازالنهر الصناعي، يونس الفرجاني قد خاطب حمادي من أجل إزالة تلك التعديات، حيث حذر من خطورة تلك التعديات على خطوط نقل المياه بالمسار الشرقي الممتد من منطقة الشويرف ثم مدن المنطقة الوسطى «مصراتة وزليتن والخمس والقره بوللي، والسائح، وحتى طرابلس»، قائلا إنها تجعل الإيفاء باحتياجات هذه المدن من المياه أمر في غاية الصعوبة.

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