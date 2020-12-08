ربيعة ابوراص: نشطاء السوشيال ميديا سيد الموقف في تسويق مخرجات لقاء غدامس

فيما يوحي أنها رسائل مشفرة لأشخاص وجهات تحاشت أن تسميهم صراحة، أو أن تذكرهم بلغة صريحة بعيدة عن المواربة، زعمت النائبة المنشقة ربيعة ابوراص، وعضو حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين، أن “ضمير الإعلام ونشطاء السوشيال ميديا سيد الموقف في تسويق مخرجات لقاء غدامس”، على حد قولها

وقالت «ابوراص»، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، إن “موقف النواب من حدة المشاريع المتضاربة التي يقودها من الخلف أطراف مختلفة، ضحيتها الحلقة الأضعف في المشهد”، لافتة إلى أنه “حلو مر في ضمير كل نائب نزاع كبير ينهش داخل عقولنا وضمائرنا عود أخضر يقف عليه غربان جائعة تتصيد موت جسد مجلس النواب”، بحسب ادعائها.

وأردفت أن “تهديدات كثيرة تتحكم في مخاض الموقف المنتظر، الكل وجد ضالته التي يبحث عنها لتملص من ماضيه الأسود مع الليبيين، من أعلن الحرب على الابرياء ومن جلب المرتزقة ومن أهدر الاموال العامة ومن استحوذ على أنفاس الجميع”، على حد قولها.

وأوضحت أن “اليوم يجز بنا للانتحار حتى يواري سوءته، ويقول فشلوا وهم المسؤولين عن عدم توفر الحلول، الحلول التي يطبق على انفاسها الغربان الجائعة لن يكون عمرها طويل”، بحسب تعبيرها.