الأشتر ينتقد أداء عقيلة صالح ويطالب النواب بالانضمام إلى باقي الأعضاء في غدامس

طالب عضو مجلس النواب طارق الأشتر جميع الأعضاء بالقدوم إلى مدينة غدامس والمساعدة في توحيد مجلس النواب، لافتا إلى أن اللجان الفنية التي تم تشكيلها مؤخرًا مع لجنة التوافقات التابعة للمجلس تعمل على إذابة كل الخلافات وتجاوز كل العراقيل الموجودة.

وانتقد الأشتر في تصريحات صحفية، أداء الرئاسة الحالية والرئيس عقيلة صالح، مؤكدا على ضرورة أن تنتهي حالة الانقسام التي كان يعاني منها مجلس النواب طيلة السنوات الماضية والتي حالت دون عقد الجلسات والقيام بالاستحقاقات.

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