البيان الختامي لاجتماع النواب في غدامس

بيان “النواب” من غدامس:
– اتفاق على عقد جلسة قادمة بمدينة غدامس بتاريخ 21-22 ديسمبر لإعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس
– الجلسة القادمة ستتضمن إقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع 6 أشهر لكل دورة
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
بيان “النواب” من غدامس:
– اتفاق على عقد جلسة قادمة بمدينة غدامس بتاريخ 21-22 ديسمبر لإعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس
– الجلسة القادمة ستتضمن إقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع 6 أشهر لكل دورة
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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