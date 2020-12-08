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البيان الختامي لاجتماع النواب في غدامس

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بيان “النواب” من غدامس:

– اتفاق على عقد جلسة قادمة بمدينة غدامس بتاريخ 21-22 ديسمبر لإعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس
– الجلسة القادمة ستتضمن إقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع 6 أشهر لكل دورة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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