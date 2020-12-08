صنع الله يبحث مع هوبتون سبل عودة الشركات البريطانية للعمل في ليبيا

ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس مصطفى صنع الله أمس الإثنين سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون والوفد المرافق له.

هوبتون هنأ صنع الله وفقًا لما ذكر مكتب إعلام المؤسسة الوطنية للنفط على الإنجاز الكبير الذي حققته المؤسسة والعاملين بقطاع النفط في الوصول الى معدلات الإنتاج ما قبل الإغلاقات وفي وقت قياسي رغم شحّ الميزانيات، مشيدًا بموقف مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في تسيير أعمال القطاع، رغم التحديات الصعبة التي واجهتها الصناعة النفطية الليبية طيلة الأعوام الماضية.

وناقش صنع الله وهوبتون عودة الشركات البريطانية والعمل في ليبيا وتوسيع قاعدة الشراكة البناءة والمثمرة لصالح البلدين في قطاع النفط .

ومن جهته، عبر صنع الله عن سعادته بهذه الزيارة التي تدل على اهتمام الجانب البريطاني بعودة الاستقرار الى ليبيا، مشيدًا في الوقت نفسه بموافقها الداعمة لمبادئ المؤسسة الوطنية للنفط طيلة السنوات السابقة.

كما أكد على استمرار تمسّك المؤسسة بالثوابت الوطنية والاخلاقية في الحفاظ على الثروة النفطية في البلاد، من خلال تطبيق مبدأ الشفافية.

صنع الله اختتم اللقاء قائلًا: “أشكر سعادة السفير هوبتون، والمملكة المتحدة على مواقفها الداعمة للمؤسسة الوطنية للنفط طيلة الأعوام الماضية، كما نثمن كل الخطوات المقدّمة للمؤسسة وشركاتها في تسهيل إجراءات حصول عاملي قطاع النفط على التأشيرة، وهو ما سيسهّل ويمهد الطريق للمؤسسة لتنفيذ خططها المستقبلية لتدريب وتطوير مستخدمي قطاع النفط، الذين يمثلون العمود الفقري له، وعصب العملية الإنتاجية، ورأس المال الحقيقي للمؤسسة الوطنية للنفط ، ولبلادنا الحبيبة ليبيا”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية