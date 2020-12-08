وزير التعليم يفتتح مقر مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بأجدابيا

افتتح وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز، مقر مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية ببلدية أجدابيا، بحضور عميد البلدية ومدير عام المصلحة ومدير المشروعات فيها ولفيف من المسؤولين ذوي العلاقة.

تأتي هذه الخطوة من أجل دعم العملية التعليمية وتوفير كافة الإمكانيات لدعم سير المنظومة التعليمية بالبلاد.

وأجرى بومريز على هامش الافتتاح زيارة ميدانية لمبنى أكاديمية الدراسات العليا، حيث سيتم استكمال أعمال الصيانة خلال 3 أشهر، ومن ثم ستخصص القيم المالية لتجهيز المبنى وتأثيثه من أجل افتتاحه.

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