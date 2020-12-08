الأسمر: تصريحات النمروش تأتي في إطار التصعيد الدائم وباستخدام أسلوب التهديد والوعيد

ليبيا – رأى المحلل السياسي محمود الأسمر أن تصريحات وزير الدفاع بحكومة الوفاق تأتي في إطار التصعيد الدائم، فهو لم يرحب في أي من تصريحاته بمسألة إيقاف الحرب أو مباركة الاجتماعات التي تحدث في هذا الإطار، متبنيًا خطابًا كان دائمًا إقصائيًا لقيادة الجيش بشكل دائم.
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صحيفة المرصد الليبية
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