الأسمر: تصريحات النمروش تأتي في إطار التصعيد الدائم وباستخدام أسلوب التهديد والوعيد

ليبيا – رأى المحلل السياسي محمود الأسمر أن تصريحات وزير الدفاع بحكومة الوفاق تأتي في إطار التصعيد الدائم، فهو لم يرحب في أي من تصريحاته بمسألة إيقاف الحرب أو مباركة الاجتماعات التي تحدث في هذا الإطار، متبنيًا خطابًا كان دائمًا إقصائيًا لقيادة الجيش بشكل دائم.

الأسمر قال في تصريح لموقع “إرم نيوز”: إن وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش، يتخذ أسلوبًا واحدًا في كل تصريحاته.

وأوضح أنه يتخذ أسلوب التهديد والوعيد، وآخر هذه التصريحات ما أطلقه منذ يومين، بشأن ضرورة السيطرة بالقوة على كافة الأراضي الليبية، مهددًا سكان وقبائل شرق ليبيا المؤيدين للجيش.