وزير خارجية الأردن: نحذر من وقوع ليبيا فى هاوية أزمة خطيرة تؤثر على المنطقة

أكد أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن، على أهمية انهاء الازمة الليبية، من خلال دعم الجهود السياسية للوصول إلى اتفاق يحفظ الأراضى الليبية، محذرا من وقوع ليبيا فى هاوية أزمة ستكون انعكاساتها خطيرة على المنطقة.

وقال وزير خارجية الأردن، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه اليونانى والقبرصى، أن أمن جمهورية مصر العربية الشقيقة جزء من أمننا، وبالتالى لا نريد أن تكون ليبيا ساحة لمزيد من الصراعات تهدد أمن الجوار الليبي.

ودعا الصفدى إلى انهاء التوتر فى منطقة شرق المتوسط من خلال احترام مصالح الجميع على أساس وجود اليات تضمن الاستقرار الحقيقى باحترام القانون الدولى.