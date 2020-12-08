قدح: مركزي طرابلس سيرفع القيود عن العملة الأجنبية بعد توحيد سعر الصرف

كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس سالم قدح، أن المصرف المركزي طرابلس سيرفع القيود عن العملة الأجنبية بعد توحيد سعر الصرف خلال الفترة القريبة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عبداللطيف التونسي.

وأفاد قدح في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، بأن الاجتماع تناول عدة قضايا متعلقة بالوضع الاقتصادي بشكل عام، وفتح منظومة الاستيراد مع رفع القيود المفروضة من قبل إدارة النقد وتوحيد سعر الصرف.

من جهته زعم التونسي أنه في صدد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والخروج بعدة قرارات منها تثبيت سعر الصرف والذي في حال تم ذلك سيتم رفع كافة القيود المفروضة على النقد الأجنبي.

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