نواب غدامس يتفقون على عقد جلسة نهاية الشهر.. وهذا جدول الأعمال

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

اتفق النواب المشاركون في جلسة البرلمان التي عقدت بمدينة غدامس بحضور 127 نائبا على أن تكون الجلسة القادمة في مدينة غدامس يومي 21 و22 ديسمبر الجاري

وأكد النواب في بيان لهم أن جدول أعمال الجلسات المقررة يومي 21 و22 ديسمبر القادم يتضمن في اليوم الأول مناقشة بندين إثنين أولهما إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب أما البند الثاني فهو إقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع ستة أشهر لكل دورو وتعديل اللائحة وفق ذلك.

وأوضح النواب أن اليوم الثاني يتضمن مناقشة ثلاثة بنود أولها إعادة انتخاب اللجان البرلمانية أما البند الثاني فهو تشكيل اللجان الفنية المؤقتة (صنع السياسات، التواصل بشأن المناصب السيادية) أما البند الثالث فيتضمن مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة.

وأشار النواب إلى أن تحديد موعد هذه الجلسات يهدف لاتاحة فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب ومزيدا من بناء جسور الثقة.