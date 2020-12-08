بعد انسحاب 60 عضوا.. بيان غدامس: اتفقنا على جولة “ثانية” لالتحاق باقي النواب

انتهت الجولة الأولى من اجتماع النواب بمدينة غدامس اليوم الثلاثاء، بالاتفاق على عقد جولة تالية يوم 21 ديسمبر لمنح الفرصة لالتحاق باقي النواب.

ورغم زعم البيان صادر عن اجتماع النواب في غدامس، والذي طالعته “الساعة 24″، أن عدد المشاركين في الجولة الأولى 127 نائبا، إلا أنه قال إنهم لم يعيدوا انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب، وأرجؤوا ذلك للجولة المقبلة التي سيناقشون في أولى أيامها أيضا إقرار الدورة البرلمانية بواقع 6 أشهر وتعديل اللائحة، في أول أيام الاجتماع القادم.

وأضاف البيان أن ثاني أيام الاجتماع القادم سيشهد إعادة انتخاب اللجان البرلمانية وتشكيل اللجان الفنية المؤقتة المختصة بصنع السياسات والتواصل بشأن المتاصب السيادية وغيرها.

وأكدت مصادر لـ”الساعة 24” في وقت سابق، أن اجتماع النواب في غدامس لن يصدر عنه قرارات، وسيصدر بيان بشأن آخر المستجدات وتأجيل الاجتماعات لجولة ثانية.

وكشفت المصادر نفسها أن 60 نائبًا انسحبوا من اجتماع مجلس النواب في غدامس بسبب الخلافات على أن يغادروا المدينة في وقت لاحق مساء اليوم الثلاثاء.