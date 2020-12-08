النمروش يبحث مع مسؤولين عسكريين أوضاع الجنوب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش مع عدد من المسؤولين العسكريين بحكومة الوفاق الأوضاع الراهنة في الجنوب الليبي وتداعياتها.

وبينت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده النمروش مع رئيس الأركان العامة لقوات الوفاق محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، وعضو غرفة العمليات المشتركة عبد الباسط مروان وآمر غرفة عمليات الميدان بغرفة العمليات المشتركة أحمد أبوشحمة وآمر غرفة عمليات سرت – الجفرة ابراهيم بيت المال، وأعضاء لجنة 5+5 العسكرية بحكومة الوفاق.

وأوضحت عملية بركان الغضب أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الراهنة في الجنوب الليبي وتداعياتها وكذلك الاحتياجات العاجلة واللازمة للمؤسسة العسكرية لتنفيذ مهامها وسبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووضع الحلول للعراقيل التي تواجه تنفيذه.