خاص ليبيا 24.. سويكر: الأزمة الليبية أصبحت مشكلة إقليمية ودولية

حوار خاص ليبيا 24/ حنان منير

اجتماع النواب في غدامس للتئام المجلس .. والمرحلة المقبلة والتحديات التي تواجه مجلس النواب.. وتطبيق الاتفاقات الجارية على أرض الواقع.. ونزع السلاح وإخراج المرتزقة من ليبيا .. كل هذه الملفات وأكثر ناقشتها ليبيا 24 مع عضو مجلس النواب سليمان سويكر

إلى نص الحوار

ماذا بعد البيان الختامي الصادر في طنجة؟

الذهاب إلى غدامس وتشكيل رئاسة لمجلس النواب والاتفاق على مقر للديوان ولمجلس النواب

وكيف ستتم ترجمة الاتفاق على الأرض؟

تظل مشكلة التنفيذ على الأرض مشكلة كبيرة والتحدي الحقيقي ولكن الاتفاق على التئام مجلس النواب خطوة أولية ويظل هناك مشاكل كثيرة مثل أي الحكومات سيراقب مجلس النواب وإلى أي حكومة سيشرع لها المؤقتة أم الوفاق ستظل هذه المشكلة قائمة إذ لم يتغلب عليها مجلس النواب

وهل ستستطيع بعثة الأمم المتحدة ضمان إخراج المرتزقة من ليبيا ؟

هذا يتوقف على ما سيتم التوافق عليه بين الأطراف الليبية في الحوار السياسي القائم الآن لأن مجلس النواب إذا التأم الآن دون تضمين الاتفاق السياسي لا يستطيع تملك العملية السياسية لذلك تظل بعثة الأمم المتحدة والحوار القائم الآن هما السبيل لوضع هذه النقاط على جداول التنفيذ أو حسب أولويات الحكومة الجديدة وخطواتها الأولية.

وهل ستستطيع الدفع نحو حل الميليشيات فعلا وجمع السلاح؟

يظل التحدي الأكبر في ليبيا هو احتكار الدولة للسلاح في الجهات الرسمية هذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجه الدولة منذ 2011 إلى الآن، فيفترض أن لا يبقى السلاح إلا تحت سلطة المؤسسات الرسمية وهذا لا يأتي إلا عبر تطبيق اتفاق سياسي والتفاهمات السياسية التي تتفق من خلالها كل الأطراف على أن تتخلى عن السلاح وتندرج تحت مظلات المؤسسات الرسمية في تسوية شاملة وعادلة لكل الأطراف

وماذا لو رفض البرلمان ومجلس الدولة الاتفاق؟

لا اعتقد أن مجلس النواب ومجلس الدولة يرفضان الاتفاق لحل الأزمة السياسية إذا كان ذلك يتماشى مع روح الإعلان الدستوري وسيادة وشرعية المؤسسات الليبية

وهذا يتعلق بشرعية الاتفاق الجديد فإذا كان الاتفاق يتسم بالشفافية ويتفق مع الإعلان الدستوري لن يكون هناك اعتراض من أي طرف

أي الدول الإقليمية تحمل مفتاح حل الأزمة؟

لا توجد دولة محددة تستطيع حل الأزمة الليبية منفردة، المشكلة الليبية أصبحت مشكلة إقليمية ودولية أيضا والتسويات كلها تظل تعتمد على إرادة هذه الدول في مساعدة الليبيين على ترجمة الاتفاق على الأرض

ماذا عن المشير حفتر ودوره في الفترة المقبلة؟

حفتر جزء من المعادلة الليبية ووجوده على طاولة الحوار السياسي أمر واقع وهو من يحدد دوره في المرحلة المقبلة بما يقدمه من تفاهمات مع الأطراف الأخرى

اذا ماذا عن دور الجيش الليبي أيضا؟

الجيش هو المهم في المعادلة يجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية وخارج حسابات المناكفات السياسية ويبقى منظم من مؤسسة مهنية تساعد في التنمية

وأيضا الاتفاق السياسي حصر كل السلاح على الجيش والشرطة واعتقد أنه لا يوجد خلاف على الجيش.

ما عدد النواب الذين وصلوا لغدامس حتى الآن.. هل نتوقع اكتمال النصاب؟

النواب يتوافدون ولديهم رغبة كبيرة في التئام مجلس النواب ووصل عددهم حتى الآن إلى 133 عضوا

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