بيان من النواب المجتمعين في غدامس: تعديل لائحة «المجلس» وإعادة انتخاب رئاسته في 21 ديسمبر

أصدر النواب الذين اجتمعوا في غدامس، بيانا ختاميا لجلستهم بالمدينة، دعوا فيها إلى تنظيم جلستين لاحقتين، تنظر إحداهما إعادة انتخاب مكتب رئاسة المجلس.

وجاء في نص البيان الذي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه: «في إطار جهود توحيد مجلس النواب الليبي ليتمكن من إنجاز الاستحقاقات الدستورية المنوطة به، عقدت جلسة للمجلس بمدينة غدامس، وتم خلالها مناقشة أهم القضايا التي تعيق إعادة توحيد المجلس».

جلسة قادمة بعد أسبوعين

وأضاف البيان: «نجدد شكرنا للمملكة المغربية الشقيقة على الاستضافة والدعم الكبير الذي وجدناه في سبيل إنجاح الجهود ودعم ليبيا في إعادة استقرارها، ونعلن عن التئام مجلس النواب وإعادة توحيده بعد حضور أكثر من 120 نائبا للجلسة. وبهدف منح فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب ومزيدا من بناء جسور الثقة تم الاتفاق على أن تكون الجلسة الرسمية القادمة بعد أسبوعين بمدينة صبراتة، بتاريخ 21، و22 ديسمبر 2020 برئاسة أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم مقررا».

ووفق البيان نفسه، سيشمل جدول الأعمال، جلسة يوم الاثنين 21 ديسمبر لنظر بندين: الأول: «إقرار الدورة الرئاسية لمجلس النواب الليبي بواقع ستة أشهر لكل دورة وتعدل اللائحة وفق ذلك. والبند الثاني: إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب الليبي. أما جلسة الثلاثاء 22 ديسمبر فستخصص لمناقشة أربعة بنود: إعادة انتخاب اللجان البرلمانية، وتشكيل اللجان الفنية الموقتة (صنع السياسات، والتواصل بشأن المناصب السيادية، إلخ)، ومناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة، وما يستجد من أعمال».

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