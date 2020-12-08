المشري يبحث مع السفير البريطاني التطورات السياسية والعسكرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء مع السفير البريطاني لدى ليبيا “نيكولاس هوبتون”، تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، ومستجدات الحوار السياسي، وجهود بريطانيا للمساعدة في حل الأزمة الليبية، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وحضر اللقاء النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة صفوان الميسوري ومقرر المجلس سعيد كلا.