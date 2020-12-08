دغيم: لائحة مجلس النواب هي السبب في كثير من الأخطاء والقصور في أدائه

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن لائحة المجلس هي السبب في كثير من الأخطاء الموجودة أو القصور في أداء البرلمان، فيما يتعلق بوصف الجلسات، لافتًا إلى أن الجلسة التي عقدت أمس في بنغازي هي جلسة مُعلقة منذ مدة.

وأكد دغيم خلال جلسة المجلس، أن اللائحة تحدثت عن عقوبات على الأعضاء المتغيبين عن خمس جلسات على سبيل المثال، ولكن الجلسات في الفترة الأخيرة بسبب الوضع الاستثنائي الذي تمر به ليبيا هي جلسات معلقة، وهو وضع تسمح به اللائحة التي أعطت ذك الحق، مؤكدا ضرورة تعديل اللائحة.

وذكر أن الوضع الاستثنائي يجبر النواب على معالجات استثنائية، مشيرا إلى أن هناك إنجازات ربما تحققت لأن النواب تحملوا مسؤولية الاستثناء، وأن الوضع الحالي يحتاج إلى استثناءات يتفق عليها الجميع ويتحملون مسؤوليتها جميعا، حتى وإن خالفت القانون، وذلك مراعاة للمصلحة العامة، مؤكدا وجود حاجة لتفعيل عمل مجلس النواب وتفعيل عمل اللجان حتى وإن كانت هناك مخالفة للائحة الموروثة من قبل المؤتمر العام.

وعقد مجلس النواب، أمس الإثنين، جلسة رسمية في مدينة بنغازي، بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح، في ظل توافق عدد من النواب في مدينة طنجة المغربية، على عقد جلسة مكتملة النصاب في غدامس.

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