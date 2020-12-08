إطلاق برنامج تدريبي لخريجي الشهادة الثانوية ببنغازي

أقام مركزا الدرة، وتواصل للتدريب بمدينة بنغازي، برنامجا توعويا لخريجي الشهادة الثانوية للعام الحالي، بهدف بناء جيل قادر على صناعة التغيير، وخلق فرص النجاح في سوق العمل عن طريق التدريب والتأهيل.

البرنامج تم تنفيذه من خلال سلسلة من الورش تم تصيممها من قبل فريق العمل من المدربين المشرفين والمنفذين للبرنامج، تضمنت جملة من الموضوعات، أبرزها التأهيل النفسي، والوقاية من العدوى، والخرائط الذهنية، وأهمية الوقت، إلى جانب اللغة الإنجليزية عند التعامل مع الآخرين.

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