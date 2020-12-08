المشير حفتر يبحث مع الغرفة الأمنية المشتركة الوضع الأمني ببنغازي

اجتمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، برئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة التي شكلت بتوجيهاته المباشرة.

حيث اطلع المشير حفتر على المشهد الأمني وما تم تنفيذه من قبل الغرفة والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها، إلى جانب مراجعة خطط ومهام المرحلة الثانية من عملية فرض القانون، التي تستهدف كل أوكار المجرمين والخارجين عن القانون في مدينة بنغازي.

وأكد القائد العام على سرعة تنفيذ الأوامر وضرورة استمرار الجهود الرامية لفرض الأمن بصورة كاملة في شوارع بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا