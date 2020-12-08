السائح يتفقد أعمال إنشاء مبنى مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج

أجرى رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السائح، اليوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج رفقة رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، أحمد الجالي، وذلك للوقوف على أعمال إنشاء مبنى مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج استعداداً للانتقال لمباشرة الأعمال من خلاله.

واجتمع السائح خلال الزيارة مع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج، وسيم العسبلي وموظفي المكتب لحلحلة المشاكل التي يعاني منها المكتب استعدادا للاستحقاقات القادمة.

ويعتبر مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج أحد المكاتب المستحدثة التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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