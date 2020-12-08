الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى تناقش عددا من النقاط المهمة

عقدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى أمس اجتماعها الدوري بمقر رئاسة الأركان العامة في الرجمة، برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري، وحضور كل أعضاء الغرفة.

الاجتماع تناول حصر الأجانب، واتباع الإجراءات القانونية في تنفيذه والالتزام بالتنسيق التام بين الخطط الفرعية مع مراعاة عدم التداخل في الاختصاصات.

كما تمت مناقشة إشراك بعض الفئات المجتمعية في الاجتماعات الدورية للغرفة الأمنية وإلزام الجهات العامة والخاصة بتركيب كاميرات مراقبة، وتكليف جهاز الحرس البلدي بوضعه قيد التنفيذ.

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