سعيد: ما يحدث هو صراع مناصب ومكاسب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

انتقد عضو مجلس النواب “طرابلس” أبو بكر سعيد جلسة البرلمانيين في غدامس مؤكدا أن ما يحدث هو صراع مناصب ومكاسب.

وقال سعيد في سلسلة تدوينات له بموقع “فيسبوك” أن الصراع صراع مناصب ومكاسب، هذا هو الواقع ومن يقول غير ذلك فهو مضلل يمتهن النفاق السياسي أو أنه لا يعيش الواقع”.

” style=”height: 272px;”>

وأضاف سعيد “أشهد الله أن ما يحدث بيع وشراء” مردفا “ليبيا أكبر منكم ومن مصالحكم” وتابع “تفاصيل ما حدث في غدامس سوف يأتي الوقت لسردها بتفاصيلها”.

” style=”height: 272px;”>

واتفق النواب المشاركون في جلسة البرلمان التي عقدت بمدينة غدامس بحضور 127 نائبا على أن تكون الجلسة القادمة في مدينة غدامس يومي 21 و22 ديسمبر الجاري

وأكد النواب في بيان لهم أن جدول أعمال الجلسات المقررة يومي 21 و22 ديسمبر القادم يتضمن في اليوم الأول مناقشة بندين إثنين أولهما إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب أما البند الثاني فهو إقرار الدورة البرلمانية للمجلس بواقع ستة أشهر لكل دورو وتعديل اللائحة وفق ذلك.

وأوضح النواب أن اليوم الثاني يتضمن مناقشة ثلاثة بنود أولها إعادة انتخاب اللجان البرلمانية أما البند الثاني فهو تشكيل اللجان الفنية المؤقتة (صنع السياسات، التواصل بشأن المناصب السيادية) أما البند الثالث فيتضمن مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة.