«النمروش»: نبحث أوضاع الجنوب وسبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

زعمت وسائل إعلامية تابعة لحكومة الوفاق، وعلى رأسها المركز الإعلامي لما يسمى «عملية بركان الغضب» أن وزير الدفاع التابع لحكومة الوفاق بحث مع القادة العسكريين في وزارته أوضاع الجنوب الليبي.

وواصلت ما تسمى بعملية «بركان الغضب» عبر صفحتها بموقع “فيسبوك، زعمها أن النمروش بحث مع عدد من قادة العناصر التابعة له بحكومة الوفاق الأوضاع الراهنة في الجنوب الليبي وتداعياتها.

وعقد «النمروش» اجتماعا مع ما وصفه رئيس الأركان محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، وعضو غرفة العمليات المشتركة عبد الباسط مروان وآمر غرفة عمليات الميدان بغرفة العمليات المشتركة أحمد أبوشحمة وآمر غرفة عمليات سرت – الجفرة ابراهيم بيت المال، وأعضاء لجنة 5+5 العسكرية بحكومة الوفاق.

وادعت «بركان الغضب» أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الراهنة في الجنوب الليبي وتداعياتها وكذلك الاحتياجات العاجلة واللازمة لوزارته لتنفيذ مهامها وسبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووضع الحلول للعراقيل التي تواجه تنفيذه.