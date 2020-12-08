العسومي: خروج تركيا من ليبيا سيساهم في إنهاء معاناة الليبيين

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن البرلمان أطلق خلال مايو الماضي مبادرتين للتصدي للتدخلات التركية، معربا عن أمله في أن تريا النور والتقدير الكامل وأن يتم تفعيلهما، خاصة أن الجميع يعلم أن التدخل التركي أصبح خطرًا يجب عدم السكوت عنه.

وقال العسومي إنه متفائل في تلك المرحلة، فجلسات الحوار الليبي- الليبي تعطي أملًا كبيرًا، والجميع يدرك جيدًا أن الشعب الليبي واعٍ ويستطيع حل مشكلاته بنفسه، من خلال دعم عربي.

وأضاف العسومي، أن الحوار الليبي الليبي لن ينجح ولن تنتهي معاناة الليبيين ولم شملهم، قبل خروج تركيا من البلاد، لأن النظام التركي يمارس انتهاكات حقيقية ضد سيادة الدولة، ويلعب دورًا سيئًا وخطيرًا داخل ليبيا.

ولفت العسومي إلى أن بقاء تركيا في البلاد سيؤدي إلى تمددها داخل الأمة العربية، وهو أمر مرفوض تمامًا ومحزن في نفس الوقت.

وشدد على أن الأزمة الليبية ليست بالأزمة التي يصعب حلها، لكن تحتاج إلى وجود إرادة ليبية حقيقية، وهو ما لمسه الجميع من خلال الحوار علاوة على رفع أنقرة وغيرها يدها عن ليبيا.

وذكر العسومي، أنه دائمًا ما يدعو لحل الأزمة من خلال الليبيين فقط، مؤكدا أن خطر تنظيم الإخوان الإرهابي واضح جدًا على المنطقة والعالم.

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