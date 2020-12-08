السيسي يبحث مع رئيس وزراء فرنسا الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس عددا من الموضوعات بينها الأزمة الليبية.

وبين المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في باريس صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافق الجانبان علي ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويعيدها إلى وضعها الطبيعي، ولشغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.