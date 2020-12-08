بعد رصد نحو 25 طائرة شحن تركية.. الأمم المتحدة: التحشيد التركي في ليبيا يثير القلق ويربك المسار السياسي

أعلن ستيفان دوغاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تلقي تقارير وصفها بـ” المقلقة” قادمة من ليبيا، داعيا الأطراف المتحاربة إلى الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار لضمان نجاح الحوار السياسي الجاري .

وأوضح دوغاريك، في بيان له، أن التقارير القادمة من ليبيا تثير القلق، بشأن التحشيد المتزايد للمليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس ومصراتة، ونقل المرتزقة والأسلحة باتجاه غرب سرت والجفرة .

وحول المسارات الخاصة بالحوار السياسي، قال إنها تتقدم بشكل جيد، مضيفا أن المنظمة الأممية ليس لديها أي تأكيد على أي انتهاكات لوقف إطلاق النار .

وتستمر تركيا في مساعيها لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين في جنيف 23 أكتوبر الماضي، عن طريق خرقها بنود الاتفاق، التي ترتكز على عدم تدريب قوات الوفاق على يد الأتراك، بالإضافة لسحب المرتزقة والضباط الأتراك من القواعد الليبية .

وفي وقت سابق، رصدت مواقع رصد حركة الطيران هبوط طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدةعقبة بن نافع ” الوطية” غربي ليبيا، ليرتفع بذلك عدد الطائرات العسكرية التركية التي وصلت ليبيا منذ 23 أكتوبر الماضي إلى 25 طائرة .

ورفعت قوات الجيش درجة الاستعداد والجاهزية القصوى للتصدي لأي هجوم قد تشنه المليشيات غربي سرت، بعد أن رصد السفن الحربية التركية قرابة السواحل الليبية .

ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير 2020، وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته بقراره 2510، لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى غرب ليبيا، رغم مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المؤتمر .

وكان مايسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، قد كشف عن عزم تركيا إرسال دفعة جديدة من المرتزقة نحو ليبيا خلال الأيام القادمة .

وأوضح المرصد، إن عملية عودة المرتزقة إلى سوريا توقفت منذ أكثر من 20 يوماً، بعد أن كانت آخر دفعة قد عادت من ليبيا إلى سوريا منتصف شهر نوفمبر الماضي .

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