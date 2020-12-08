ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 December, 2020

تواصل أعمال صيانة الخطوط المتضررة اليوم الثلاثاء من قبل الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء ،بدائرتي عين زارة وحي الأندلس وشركة الانشاءات الكهربائية بمنطقتي فاطمة الزهراء والاستراحة الحمراء بعين زارة.

وشملت أعمال الصيانة تركيب محطة جاهزة وتشغيل خطوط 11 ك.ف المتضررة ، وكذلك إعادة تشغيل المحطات الأرضية بالإضافة إلى تنفيذ شبكة ضغط منخفض تشمل تركيب أعمدة وصناديق توزيع بهدف إعادة التيار الكهربائي للمنطقتين .