ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 December, 2020

أعطى مساعد وكيل وزارة داخلية حكومة الوفاق للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي إشارة الانطلاق للدوريات التابعة للأجهزة الأمنية وهي “مصلحة أمن المرافق والمنشآت، الإدارة العامة للعمليات الأمنية، الإدارة العامة للدعم المركزي، الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، قوة العمليات الخاصة”، بالإضافة إلى جهاز الحرس البلدي”.

حيث تم توجيه المجموعة الأولى إلى مناطق غريان ويفرن والزنتان وجادو ونالوت ،أما المجموعة الثانية فقد تم توجيهها إلى مناطق مصراتة وزليتن والخمس والقره بوللي ،والمجموعة الثالثة توجهت إلى مناطق النواحي الأربعة وتاجوراء وجنزور والجفارة، بينما توجهت المجموعة الرابعة لمناطق طوق العاصمة.

و تهدف هذه المهام إلى العمل على تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي بخصوص الحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك عن طريق ارشاد المواطنين إلى ضرورة إستعمال الكمامة وخاصة في التجمعات البشرية وكذلك التقليل من التواجد في الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى والمصارف بالإضافة إلى التعميم على أصحاب صالات الأفراح باتباع إجراءات التباعد وارداء الكمامات، وكذلك التعميم على الجهات المسؤولة بهذه المناطق بعدم انتظام الأسواق التجارية الأسبوعية.

وقالت مديرية أمن مصراتة ،إنه تم تشكيل لجنة برئاسة مقدم علي الضراط لمتابعة سير عمل الدوريات المكلفة بمدينة مصراتة ومشاركة أعضاء الصحة والحرس البلدي لمتابعة الحالة الوبائية ووضع التدابير الاحترازية اللازمة .