اقتصاد المؤقتة تعلن حظر تصدير كتالايزر عوادم السيارات

أعلنت وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة، حظر تصدير كتالايزر عوادم السيارات وفي أي شكل من أشكاله.

وقالت الوزارة إن القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء تحت رقم 75 لسنة 2020، يضاف إلى قرار وزير الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.

ويقوم بعض الأشخاص ببيع «الكتالايزر»، في عملية تمثل جوهر تلك السرقة المستحدثة في قاموس السرقات التي لا يكاد يفلت منها شيء.

فمن رحم أزمة نقص السيولة التي يعاني منها عموم الليبيين، وفي غياب دور فاعل للجهات الرقابية، خرجت ظاهرة جديدة تسرق من سماء ليبيا الهواء، لتتركه يذهب إلى صدور مواطنيها وقد تلوث بالعوادم السامة، بعد استجابة بعض أصحاب المركبات بأنواعها إلى إغراءات المال الوفير مقابل بيع «الكتالايزر».

وأكد مراقبون أنه للكتالايزر آثار كارثية على الأمد القصير والمتوسط والبعيد، وهو محول الحفاز، وهو قطعة توجد في أسفل المركبة، هدفها الأساس تحويل الغازات السامة المنبعثة من عملية احتراق المادة النفطية في محرك السيارات إلى غازات غير سامة وغير ملوثة للهواء.

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