السفير البريطاني يطلع المشري على جهود المملكة المتحدة لحل الأزمة الليبية

اطلع السفير البريطاني لدى ليبيا, نيكولاس هيبتون، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري على جهود المملكة المتحدة لحل الأزمة الليبية، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

والتقى المشري السفير البريطاني لدى ليبيا بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، صفوان الميسوري، ومقرر المجلس، سعيد كلا، اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن الطرفين ناقشا خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، ومستجدات الحوار السياسي، وجهود بريطانيا للمساعدة في حل الأزمة الليبية، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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