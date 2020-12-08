باشاغا يبحث مع سفير تركيا التعاون الأمني بين ليبيا وأنقرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء مع سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن سبل التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس مناقشة التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية في عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بالبرامج التدريبية للكوادر والعناصر الأمنية الليبية وتطوير عمل وزارة الداخلية في المجال الأمني والاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال.