وزير خارجية تونس يبحث مع نظيره الفرنسي الملف الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

بحث وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وأكد الجراندي أنه تبادل مع لودريان في فرنسا على هامش أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الجوهرية على المستويين الإقليمي والدولي ومن بينها خاصة الملف الليبي ومسار المفاوضات التي احتضنتها ليبيا من 9 إلى 15 نوفمبر 2020، تحت إشراف الأمم المتحدة، في إطار الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية.