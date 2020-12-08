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ليبيا تسجل 889 إصابة و 457 حالة تعاف من الفيروس

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

سجلت ليبيا أمس ثمانيمئة وتسعا وثمانين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينما تماثل للشفاء أربعمئة وسبعة وخمسون مصابا، وتوفي اثنا عشر شخصا متأثرين بمضاعفات الفيروس، حسب آخر تحديث للوضع الوبائي الصادر من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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