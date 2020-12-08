مناقشة الاستعدادات لانطلاق الحملة الليبية الـ8 للتشجير في بني وليد

عقد بمقر مكتب الشرطة السياحية في بني وليد، اجتماع لمناقشة الاستعدادات لانطلاق الحملة الليبية الـ8 للتشجير في بني وليد، تحت شعار، نغرس شجرة .. نبني وطنا، في الأول من يناير المقبل.

وناقش الاجتماع الذي ضم رئيس مكتب الشرطة السياحية، وعضو المنظمة الليبية للبيئة والمناخ، ومدير مكتب إدارة المدن التاريخية بالمدينة، الاستعدادات المخطط لها حول تحديد المناطق المستهدفة بالحملة، والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة فيها، إلى جانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيارة عدد من المواقع الأثرية بالمدينة.

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