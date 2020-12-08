المسماري: انقسام المؤسسة التشريعية لا يصب في مصلحة البرلمان والشعب

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن عزم أعضاء مجلس النواب حضور جلسة غدامس جاء من باب إصرارهم على اغتنام الفرصة الذهبية التي منحتها الظروف لليبيا، بعد اتفاق لجنة المسار العسكري 5+5 على وقف إطلاق النار وبدء التهدئة وإفساح المجال لمسار الحوار والتفاهم السياسي.

المسماري أشارت في تصريح لها على قناة “ليبيا روحها الوطن” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن توجه أعضاء مجلس النواب للالتئام وإعادة لملمة المجلس النواب هو سعي منهم لوصوله إلى وضع يسمح له بالقيام باستحقاقاته القادمة وإنهاء المرحلة الانتقالية.

ولفتت إلى أنه على ضوء ذلك تم تشكيل لجان لمعالجة اللائحة الداخلية وإعادة بنائها من جديد، بالإضافة لتشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة، مبينةً أن الانقسام الحالي يؤثر بشكل سلبي على أداء المجلس، بالتالي النواب حريصون على أن تكون الجلسة قانونية لتجنب تعرضها للطعن أو التشكيك.

كما تابعت: “لهذه اللحظة لا يمكن أن نعقد جلسة وهناك أشكال على قانونيتها، نتواصل مع أعضاء مجلس النواب لنصل لنقطة توافقية من شأنها أن تحقق إرادة الأغلبية من أعضاء مجلس النواب., لا مصلحة لليبيا في انقسام مؤسسة تشريعية، فالانقسام لا يصب في مصلحة البرلمان ولا الليبين ولا يدفع بنا تجاه الاستحقاقات القادمة”.

وفي ختام حديثها أعربت عن تمنياتها بالخروج من هذه الأزمة بشكل يرجع للبرلمان قوته التشريعية للوصول لنقطة يعي فيها الجميع مصلحة الوطن والبرلمان؛ لأنه الملاذ الآمن لليبيين والمخول بإتمام الإجراءات التشريعية في المرحلة التمهيدية القادمة، معولةً على رجاحة عقل المستشار عقيلة صالح ووطنيته بشأن الوصول إلى حل يمكن البرلمان من تنظيم نفسه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية