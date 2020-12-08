عقوب: صرف المستحقات المالية للعاملين بمراكز العزل خلال أسابيع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 December, 2020

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب اليوم الثلاثاء، خلال لقائه عددا من المسؤولين بالمرافق الصحية أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة صرف كافة المستحقات المالية للعاملين بمراكز العزل والرصد والتقصي بعد تخصيص المبالغ والمكافآت المالية وفق لقرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية

‫ وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية أن عقوب أكد أن التخلص الآمن من النفايات الطبية بالمرافق الصحية بالبلديات هي من اولويات وزارة الصحة مطلع عام 2021 من خلال التواصل والتعاون المباشر مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصناعة بالحكومة الليبية بالتنسيق والشراكة مع الاتحاد الاوربي .

أما تدريب العناصر الطبية بالداخل والخارج فأكد وزير الصحة بأن عام 2020 كان عام التدريب في ليبيا مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة الصحة خلال عام 2021 شاملة التدريب والتطوير المهني بكافة المجالات وخاصة بعد اعتماد هيئة التامين الطبي واستغلال الاستقطاعات المالية في مجال التدريب المهني .

تصريحات عقوب جاءت خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية صالح عبدالقادر عبدالفتاح ونقيب بنغازي للمهن الطبية المساعدة مصطفي عبدالحميد خليفة ونقيب المهن المساعدة ام الرزم صالح محمد صالح والنائب الاول بنقابة المهن الطبية المساعدة بنغازي ومدير مكتب النقابة العامة للصيادلة بالمنطقة الشرقية فائز علي ونائبة عبدالسلام عبدالله ونقيب المهن الطبية درنة الناحي جمعة العوامي وصالح الفايدي كلية الطب البشري قسم طب الاسرة وعدد من رؤساء النقابات المهنية والشخصيات الطبية.

وجرى خلال الاجتماع بحث معالجة آليه التخلص الآمن من النفايات الطبية بالمستشفيات والقضايا المتعلقة بالعاملين في المهن الصحية والتمريض وهيكلية إمكانية منح اذونات المزاولة للمهن الطبية بالقطاع الخاص من قبل البلديات.

وناقش المجتمعون آليات التدريب المستمر للعناصر الطبية وتفعيل مركز القوى العاملة الطبية ببلدية المرج وإمكانية تفعيل الدراسات العليا في عدة مجالات أهمها الأشعة والصحة العامة والصيادلة وطب الأسنان حيث تم التوافق على حل كافة الإشكاليات العالقة على أساس الحوار البناء والمثمر‫.

وكما ناقش الحاضرون المستحقات المالية للعاملين الصحيين بمراكز العزل السريري الطبي لمجابهة فيروس كورونا ومراكز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات.

‫‫وأبدت النقابات الصحية تفهمها للظرف والوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة، مشددة على أنها تدعم كافة الجهود المبذولة من الوزارة في تحسين الوضع الصحي والنهوض