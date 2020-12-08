افتتاح مركز الأندلس لتأهيل متعددي الإعاقة بتاجوراء

قامت إدارة شؤون ذوي الإعاقة التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي بإعادة افتتاح مركز الأندلس لتأهيل متعددي الإعاقة.

وأقام المركز احتفالية بهذه المناسبة لإعادة المركز للعمل بعد استكمال أعمال الصيانة التي أجريت له مؤخرا، بحضور مدير إدارة شؤون ذوي الإعاقة ومدير فرع الهيئة طرابلس ومديري الإدارات والمراكز ورؤساء الأقسام.

وتأتي إعادة افتتاح المركز ضمن خطوات صندوق التضامن الاجتماعي لأجل توفير كل ما ينبغي من حقوق لهذه الشريحة من المجتمع التي تستحق كل رعاية واهتمام.

وتُطبق هيئة صندوق التضامن الاجتماعي نظاما تضامنيا اجتماعيا شاملا، توفر من خلاله خدمات لشرائح محددة من المجتمع، مستندة إلى معايير عالمية وقيم اجتماعيـة، وتسهم في الرفع من مستوى معيشة الفرد والأسرة والمجتمع من هنا يأتي اهتمام الهيئة بشريحة متعددي الإعاقة.

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