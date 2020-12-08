انطلاق امتحانات الترقية لمنتسبي الشرطة في صرمان

نظمت مديرية أمن صرمان امتحانات الترقية لضباط الصف والأفراد التابعين للأجهزة الأمنية على مستوى نطاق المديرية في وقت تتواصل فيه في مدن ليبية عدة امتحانات الترقية لمنتسبي الشرطة والأجهزة الأمنية.

ودخل امتحانات الترقية نحو 700 منتسب للأجهزة الأمنية بالمدينة بجميع أقسامها بحضور مدير مديرية الأمن صرمان العميد عبدالله العارف ومدير الشؤون العامة لمديرية الأمن صرمان ورئيس قسم التدريب بالمديرية ومساعد الشؤون الأمنية بالمديرية.

وأجريت الامتحانات بكلية القانون صرمان وشملت امتحانات الترقية امتحانا تحريريا ونظريا وامتحانا شفويا وعمليا للأفراد المنتسبين لمديرية الأمن، إضافةً للتدريبات العملية على مادتي المشاة وفك وتركيب الأسلحة بالصورة الصحيحة واختبارات في العلوم المدنية والأمنية والعسكرية والأسلحة.

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