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انطلاق امتحانات الترقية لمنتسبي الشرطة في صرمان

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت مديرية أمن صرمان امتحانات الترقية لضباط الصف والأفراد التابعين للأجهزة الأمنية على مستوى نطاق المديرية في وقت تتواصل فيه في مدن ليبية عدة امتحانات الترقية لمنتسبي الشرطة والأجهزة الأمنية.

ودخل امتحانات الترقية نحو 700 منتسب للأجهزة الأمنية بالمدينة بجميع أقسامها بحضور مدير مديرية الأمن صرمان العميد عبدالله العارف ومدير الشؤون العامة لمديرية الأمن صرمان ورئيس قسم التدريب بالمديرية ومساعد الشؤون الأمنية بالمديرية.

وأجريت الامتحانات بكلية القانون صرمان وشملت امتحانات الترقية امتحانا تحريريا ونظريا وامتحانا شفويا وعمليا للأفراد المنتسبين لمديرية الأمن، إضافةً للتدريبات العملية على مادتي المشاة وفك وتركيب الأسلحة بالصورة الصحيحة واختبارات في العلوم المدنية والأمنية والعسكرية والأسلحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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