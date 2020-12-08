نقابة المعلمين يؤكدون استمرار اعتصامهم حتى زيادة رواتبهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد أعضاء النقابة العامة للمعلمين استمرار اعتصامهم حتى تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018م القاضي بزيادة رواتبهم، داعين جميع زملائهم للوقوف صفًا واحدًا مع مطالبهم العادلة، تطبيقا للإعلان الدستوري.

المعلمون شددوا في بيانهم الختامي خلال الملتقى المنعقد في مدينة بني وليد، على ضرورة صرف رواتب معلمي العقود وتسوية أوضاعهم ومرعاة ترقياتهم، معربين عن رفضهم للمماطلة وطول الانتظار وتخلي الجهات التنفيذية عن مسؤوليتها تجاه أزماتهم.

وتمسكوا بما جاء في بيان مدينة تاجوراء المنعقد في التاسع من نوفمبر الماضي الذي طالب بفصل التعليم العام عن العالي، وتولي وزير من رحم القطاع، واستحداث مجلس أعلى لتطوير التعليم، وعدم تولي أي وزير سابق المسؤولية في قطاع التعليم.

كما أكدوا على ما جاء في بيان مدينة طبرق في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، والذي أشار إلى القرار الصادر عن النقيب العام للمعلمين رقم 110 لسنة 2020م بشأن إعلان الاعتصام بجميع المؤسسات التعليمية، مهددين بالدخول في اعتصام عام بداية من العام الدراسي المقبل.

وكان النقيب العام للمعلمين بليبيا، عبدالنبي صالح النف، قرر إيقاف الدارسة في ليبيا، حتى يتم تشكيل السلطة التنفيدية الجديدة، التي ستقود المرحلة الانتقالية.

وقال النف “هذا القرار يتضمن إيقاف الدراسة حتى يتم تشكيل حكومة قادمة، مضيفا ”أيضا لن يكون هناك دراسة أو أعمال للمعلمين إلا بدفع كافة مستحقاتهم، وعلى رأسها الزيادة المقررة وفق قانون رقم 4″.