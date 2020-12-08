الميهوب: الجيش الليبي ملتزم بوقف النار ولن يقف مكتوف الأيدي أمام خروقات تركيا

ثمن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب التزام القوات المسلحة العربية الليبية بوقف إطلاق النار، التي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف أكتوبر الماضي.

وحمّل الميهوب في تصريحات إعلامية رصدتها “الساعة 24” البعثة الأممية للدعم في ليبيا مسؤولية الصمت على الخروقات من جانب تركيا، وعدم نقلها ذلك إلى مجلس الأمن.

وحذر من أن الجيش الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الخروقات التي تمارسها أنقرة من مد جسر جوي من قواعدها العسكرية إلى قاعدة الوطية ومصراتة وطرابلس.

وأرسلت تركيا 6 طائرات شحن عسكرية، هبطت في قاعدة الوطية غربي البلاد، قادمة من قاعدة “مرزيفون” بين يومي الخميس والجمعة الماضيين، ليرتفع عدد الرحلات الشحن العسكري التركية قرابة 25 رحلة خلال الفترة ما بين 28 نوفمبر و4 ديسمبر الحالي.

ورصد الجيش الليبي نهاية الأسبوع الماضي تحرك سفن حربية تركية قبالة خليج سرت النفطي، تحشيدات وتجهيزات تركية في عدة مواقع غرب سرت.

في المقابل، أصدر آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت اللواء أحمد سالم عطية أوامره الأحد الماضي إلى جميع آمري القواطع والوحدات التابعة للغرفة، برفع درجة الاستعداد للقوات مع أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي تحركات من ناحية المليشيات المسلحة والقوات التركية.