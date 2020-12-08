ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

08 December, 2020

شارك رئيس قسم شؤون الهجرة غير النظامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا محمود على الطوير ،في أعمال المشاورات مع أصحاب المصلحة المتعددين لمراجعة تنفيذ الإتفاق العالمي بشأن الهجرة ، أديس أبابا ، إثيوبيا والتي تعقد خلال الفترة من 8 إلى 9_ ديسمبر _2020.م .

وتُعقد هذه المشاورات برعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) والاتحاد الأفريقي تعمل مفوضية الاتحاد (AUC) تعقد المفوضية من أجل أفريقيا (ECA) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) بالتنسيق مع شبكة الأمم المتحدة للهجرة (شبكة الأمم المتحدة) ومفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) .

و تأتى المراجعة الإقليمية لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في إفريقيا ، تماشياً مع المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (GCM) ، وفي إطار التحضير لأول استعراض إقليمي أفريقي لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) والاتحاد الأفريقي تعمل مفوضية الاتحاد (AUC) تعقد المفوضية من أجل أفريقيا (ECA) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) بالتنسيق مع شبكة الأمم المتحدة للهجرة (شبكة الأمم المتحدة) ومفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) بشكل مشترك سلسلة من المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق الشفافية. ، إشراك المجتمع المدني الشامل والمتنوع والهادف والمشاركة في تنفيذ ومتابعة ومراجعة الإتفاق.

فمنذ إعتماد GCM في مؤتمر حكومي دولي في مراكش في 10 ديسمبر 2018 ، وما تلاه من اعتماد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر 2018 (A / RES / 73/195) ، تبنت الدول الأعضاء الأفريقية نهجًا تقوده الدول لتنفيذ هذا النهج ، في إطار الأمم المتحدة وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

و تهدف عملية المراجعة الإقليمية التي بدأت في عام 2020 إلى رصد التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق العالمي.