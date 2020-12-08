شقيق مفجر “مانشستر أرينا” يعترف بدوره الكامل في التخطيط للهجوم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعترف هاشم العبيدي المتهم بالتخطيط لهجوم “مانشستر أرينا” الذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا، بلعب دور كامل في التخطيط للهجوم الذي وقع في مايو 2017م.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء البريطانية “رويترز”، قال المحامي بول غريني، المستشار في تحقيق مانشستر أرينا “في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، اعترف هاشم العبيدي بأنه لعب دورًا كاملاً في التخطيط والإعداد للهجوم”.

وأُدين هاشم العبيدي في مارس الماضي بتهمة القتل؛ لتشجيعه شقيقه سلمان ومساعدته على تفجير نفسه في مانشستر أرينا، ما أدى لمقتل 22 شخصا بينهم سبعة أطفال، أصغرهم في الثامنة من العمر فقط، بينما أصيب مئات آخرين.

ونفى هاشم تورطه في المحاكمة لكنه لم يقدم أدلة في محاكمته، حيث خلصت هيئة محلفين إلى أنه مذنب مثل شقيقه في جريمة القتل، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في أغسطس الماضي، ويجب أن يقضي 55 عاما على الأقل خلف القضبان.

يشار إلى أن سلمان العيبدي، وهو بريطاني يبلغ من العمر 22 عامًا وولد لأبوين ليبيين، فجًّر نفسه في نهاية حفل أحيته المغنية الأمريكية أريانا جراندي في أدمى هجوم ينفذه متشددون في بريطانيا منذ 12 عامًا، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وكانت وكالة “رويترز” العالمية، أعلنت أن حكومة الوفاق سلمت شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017م، إلى السلطات البريطانية التي أصدرت بحقه مذكرة اعتقال لضلوعه في التخطيط للهجوم الذي استهدف حفلًا غنائيًا في مدينة مانشستر.