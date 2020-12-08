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الجرندي ولودريان يبحثان تطورات الحوار السياسي الليبي في تونس

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

بحث وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان ، خلال زياته لباريس، تطورات ملتقي الحوار السياسي الليبي في تونس.

وقالت الخارجية التونسية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الجوهرية على المستويين الإقليمي والدولي خاصة الملف الليبي ومسار المفاوضات التي احتضنتها تونس من 9 إلى 15 نوفمبر الماضي تحت إشراف الأمم المتحدة في إطار الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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